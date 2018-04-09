Гражданин Турции Энвер Ючел стал посланником культуры Монголии

Улан-Батор , 9 апреля / Синьхуа / — В понедельник в МИД Монголии состоялась церемония вручения сертификата посланнику культуры Монголии гражданину Турции Энверу Ючелу. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Документ ему вручил министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар.

Э. Ючел является президентом мировой сети Bau Global, объединяющей несколько университетов и иных образовательных учреждений, в которых в настоящее время учатся около 17 тыс. студентов.

Главная миссия посланников культуры — это расширение культурного сотрудничества и популяризация Монголии во всем мире. —0—