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Гражданин Турции Энвер Ючел стал посланником культуры Монголии
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Гражданин Турции Энвер Ючел стал посланником культуры Монголии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 9 апреля /Синьхуа/ — В понедельник в МИД Монголии состоялась церемония вручения сертификата посланнику культуры Монголии гражданину Турции Энверу Ючелу. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Документ ему вручил министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар.
Э. Ючел является президентом мировой сети Bau Global, объединяющей несколько университетов и иных образовательных учреждений, в которых в настоящее время учатся около 17 тыс. студентов.
Главная миссия посланников культуры — это расширение культурного сотрудничества и популяризация Монголии во всем мире. —0—
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