Анкара пока не подтверждает возможное участие в миссии ООН в Донбассе 

АНКАРА, 9 апреля. /ТАСС/. Пресс-служба канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не комментирует сообщение пресс-службы главы украинского государства о том, что Турция заявила о готовности принять участие в миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель канцелярии Эрдогана.
"В настоящее время у нас нет каких-либо комментариев на эту тему", — сказал собеседник агентства.
Ранее в администрации президента Украины Петра Порошенко сообщили, что «Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие». Пресс-служба главы украинского государства также проинформировала о том, что Порошенко провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.