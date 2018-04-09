Минобороны России: удары по аэродрому в Сирии нанесли самолёты ВВС Израиля

Об этом говорится в поступившем в RT пресс-релизе ведомства.

«9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (мск) два самолёта F-15 ВВС Израиля , не заходя в воздушное пространство Сирии , с территории Ливана нанесли удар 8 -ю управляемыми ракетами по аэродрому ТИФОР», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подразделениями ПВО ВС Сирии в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет.

«Три ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет», — добавили в ведомстве.