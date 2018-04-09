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Минобороны России: удары по аэродрому в Сирии нанесли самолёты ВВС Израиля
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Минобороны России: удары по аэродрому в Сирии нанесли самолёты ВВС Израиля 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Об этом говорится в поступившем в RT пресс-релизе ведомства.
«9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (мск) два самолёта F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар 8 -ю управляемыми ракетами по аэродрому ТИФОР», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что подразделениями ПВО ВС Сирии в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет.
«Три ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет», — добавили в ведомстве.
Агентство SANA в ночь на 9 апреля сообщило, что авиабаза Т-4, расположенная в сирийской провинции Хомс, подверглась ракетному удару.
RT на русском: последние новости
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