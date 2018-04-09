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МО РФ: врачи в Сирии опровергли информацию о поступлении пострадавших от химотравления
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МО РФ: врачи в Сирии опровергли информацию о поступлении пострадавших от химотравления
ТАСС
2 часа назад
Комментарии
ТАСС
, 9 апреля. Сирийские врачи в городе
Дума
опровергли информацию о якобы поступлении к ним больных с признаками химического отравления — Центр по примирению.
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