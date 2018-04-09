Ещё
СМИ: не менее 14 военных погибли в результате ракетного удара по аэродрому в Хомсе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй

СМИ: не менее 14 военных погибли в результате ракетного удара по аэродрому в Хомсе 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ТАСС, 9 апреля. Военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс в районе Пальмиры, подвергся в понедельник ракетной атаке. Как утверждает телеканал Al-Arabiya, удар был нанесен израильскими ВВС. В результате, по его сведениям, погибли 14 военнослужащих, в том числе несколько иранских советников.
Ранее телеканал Al-Mayadeen передал, что самолеты израильских ВВС находились в небе Ливана в момент, когда был нанесен ракетный удар по военному аэродрому в Хомсе.
Сирийский военный источник сообщил агентству Sana, что сирийские системы ПВО при отражении атаки сбили восемь ракет. Сколько из них достигли своей цели, пока не сообщается.
Со стороны Израиля, который неоднократно атаковал сирийские военные объекты, пока никаких подтверждений о ракетном ударе не поступало.
10 февраля сирийские зенитчики отразили израильский ракетный удар, который был нанесен после того, как ПВО Сирии сбили истребитель F-16. Представитель армии Израиля сообщил, что ВВС дважды атаковали наземные цели в Сирии: один удар был нанесен по иранскому пункту управления беспилотными летательными аппаратами на авиабазе в районе Пальмиры (на востоке Хомса), второй — по четырем иранским и восьми сирийским военным объектам в южной части страны.
ТАСС: последние новости
Лавров назвал авиаудары в Сирии опасным развитием событий После удара по аэродрому в Хомсе боевики ИГ пошли в атаку Лавров: Россия предупреждала о готовящейся в Сирии провокации с химоружием
 Ещё 70 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул339
Санкции обрушили российский рынок282
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»208
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй95
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия216
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
04:59
В ГП сравнили дела Скрипаля и Литвиненко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение