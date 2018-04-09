Нижегородские атомщики выходят на мировой уровень

Фото с сайта kavkaznews.az и rg.ruНижегородские атомщики выходят на мировой уровень

Первая в Турции атомная электростанция будет построена при участии нижегородской компании. На побережье Средиземного моря лидеры России и Турции дали старт началу строительства современной, надёжной, безопасной АЭС нового поколения. Эксперты считают, что этот проект не только принесёт экономическую выгоду, но и укрепит имидж российского бизнеса за рубежом.

Исторический момент

— Особо отмечу, что российские партнёры планируют активно привлекать к строительству турецкий малый и средний бизнес, намерены размещать в Турции значительную часть заказов, необходимых для будущей станции, — заявил Президент России Владимир Путин . — Более 350 турецких компаний уже подали заявки на включение в список потенциальных поставщиков. Тем самым благодаря проекту «Аккую» и в России, и в Турции появятся новые, современные, хочу подчеркнуть, хорошо оплачиваемые рабочие места, получат развитие передовые производства и технологии.

Турецкий лидер назвал начало строительства АЭС «историческим событием».

— Можно сказать, что, когда все реакторы будут в эксплуатации, в нашей стране 10% электроэнергии будет вырабатываться благодаря этой АЭС. Если на сегодняшний день наша энергетическая корзина в основном зависит от нефти, природного газа и угля, то таким образом приобретёт более здоровый характер, — отметил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган . — Атомная электростанция, которая не выбрасывает углекислый газ, является чистой экологической энергией. Поэтому эта атомная электростанция будет вносить серьёзный вклад для нашей энергетической безопасности, а также будет играть большую роль в борьбе с климатическими изменениями.

После приветственных слов состоялась заливка «первого бетона» в основание реакторного здания энергоблока № 1. На торжественной церемонии присутствовали более 500 человек — местные жители, простые рабочие, школьники, представители органов местного самоуправления, молодые турецкие выпускники профильных российских вузов, которые меньше месяца назад получили дипломы о высшем образовании и вскоре начнут работать в проектной компании.

Как отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв , АЭС «Аккую» — крупнейший инвестиционный проект российско-турецкого сотрудничества.

— «Росатом» построит в Турции современную и надёжную атомную станцию нового поколения 3+ с четырьмя мощными энергоблоками ВВЭР-1200, которая отвечает всем международным требования безопасности, — подчеркнул Алексей Лихачёв. — Мы в России строим блоки этого нового поколения уже серийно — был сдан в промышленную эксплуатацию энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС, а в феврале был введён в эксплуатацию первый блок Ленинградской АЭС-2. Успешная эксплуатация этих блоков подтверждает надёжность наших технологий.

Строй — владей — эксплуатируй

О строительстве АЭС Россия и Турция договорились ещё в 2010 году. Проект уникален тем, что первый в мире реализуется по модели «строю — владею — эксплуатирую», то есть российская сторона обеспечивает финансирование, эксплуатацию и управление станцией.

В декабре 2010 года была создана проектная компания «Аккую Нулеар», 51% которой принадлежит госкорпорации, а 49% «Росатом» имеет право продать другим заинтересованным инвесторам. Это может быть как один инвестор на всю долю 49% в проекте, так и на меньшую долю, или несколько компаний. По словам Лихачёва, желающие инвестировать в проект есть, но «покупатели меняются».

Окупать вложения планируется за счёт продажи электроэнергии. Согласно подписанному в 2010 году соглашению между правительством РФ и правительством Турецкой Республики, Турецкая энергетическая компания («ТЕТАШ») гарантирует покупку у проектной компании фиксированного количества электроэнергии в течение 15 лет с даты начала коммерческой эксплуатации каждого энергоблока по средневзвешенной цене 12,35 цента США за кВт/ч (7 рублей 16 копеек).

“Проектная компания будет продавать 30% электроэнергии, планируемой к выработке Блоком 1 и 2, и 70% электроэнергии, планируемой к выработке Блоком 3 и 4, на свободном энергетическом рынке самостоятельно или через розничного поставщика электроэнергии», — сказано в соглашении.

Расчётный срок службы АЭС «Аккую» — 60 лет с возможностью продления ещё на 20 лет. К слову, полное произношение турецкого «Akkuyu» на русском звучит как «Аккуйю» с ударением на последний слог и переводится как «белый колодец».

По словам экспертов, проект не только крайне выгоден с экономической точки зрения для России и Турции, но и имеет важное политическое значение. Строительство «Аккую» расширит динамично развивающиеся российско-турецкие отношения, укрепит позиции России на рынке ядерного топлива, а также сыграет важную роль в продвижении российской госкорпорации на международной арене, что имеет огромное значение по закреплению имиджа всего российского бизнеса за рубежом.

И нижегородские атомщики примут в этом процессе самое активное участие.

— АО АСЭ несёт основную нагрузку по сооружению этого уникального для Турции и крупнейшего проекта, в частности, отвечает за выполнение работ по организации инженерных изысканий, разработке проектной документации АЭС, поставке оборудования, организации и выполнению строительно-монтажных работ объектов «Ядерного острова», — рассказал старший вице-президент АО ИК «АСЭ» Александр Хазин. — Полномасштабные инженерные изыскания на площадке АО АСЭ начались в мае 2011 года. В 2013-2015 годах АО АСЭ продолжало подготовку лицензий и разрешительных документов проекта, а также отчёта по оценке воздействия АЭС на окружающую среду. Министерством окружающей среды Турции одобрило его 1 декабря 2014 года. 14 апреля 2015-го началось строительство гидротехнических сооружений АЭС, проводились землеустроительные работы. 2 апреля 2018 года проект АЭС «Аккую» получил лицензию на строительство первого энергоблока. Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) выдало соответствующее разрешение АО АСЭ. 3 апреля состоялась заливка «первого бетона». Таким образом, началась активная фаза сооружения АЭС «Аккую».

Первый энергоблок АЭС «Аккую» должен быть запущен в 2023 году. Этим событием Турция отметит столетие провозглашения республики.

АВТОР: Виктория ГРОМОВА