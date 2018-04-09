В САО прошел концерт Российско-Турецкой дружбы

Одним из ярких культурных событий общественной жизни Севера столицы в марте стал концерт Российско-Турецкой дружбы.

Организаторами выступили: Ресурсный Центр НКО в САО Комитета Общественных Связей города Москвы , Общественный Совет Северного административного округа города Москвы, Межрегиональная Общественная организация развития и поддержки турецкой культуры, русско-турецких отношений и дружбы «Турецкое Сообщество» и АНО «Социально-культурный центр содействия и поддержки турецких студентов».

Большую поддержку в организации и проведении мероприятия оказала Управа района Левобережный.

Российскую культуру достойно представили творческие коллективы САО: хор ветеранов «Сударушки» под рук. Вяльченковой Н. В. (Головинский район), Творческий центр «Джельсомино» (Зурабова М. В.) и танцевальный ансамбль Центра творчества «Хорошевский».

После концерта для всех участников было организовано чаепитие с турецким чаем и турецкими сладостями.