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Лавров: для нормализации ситуации в Африне необходимо вернуть его под контроль Дамаска
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Лавров: для нормализации ситуации в Африне необходимо вернуть его под контроль Дамаска 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Самый простой способ нормализовать ситуацию в Африне — вернуть его под контроль Дамаска. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Никогда президент [Турции Тайип] Эрдоган не заявлял, что Турция хочет оккупировать Африн. И мы всегда исходим из того, что самый простой способ нормализации обстановки в Африне теперь, когда турецкие представители говорят, что основные цели, которые они перед собой ставили там, достигнуты, — вернуть территорию под контроль сирийского правительства", — подчеркнул Лавров.
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