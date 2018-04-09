Ещё
Лавров: использовать проблемы Афганистана в своих интересах недопустимо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров: использовать проблемы Афганистана в своих интересах недопустимо 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Главы МИД РФ и Таджикистана Сергей Лавров и Сироджиддин Аслов подчеркнули, что использование проблем Афганистана внерегиональными игроками в своих интересах недопустимо.
Как заявил на пресс-конференции по итогам переговоров российский министр, афганская проблематика напрямую затрагивает безопасность России и Таджикистана.
"В Афганистане, прежде всего в его северных районах, нарастает активность боевиков ИГИЛ*. Не уменьшается, а достигает рекордных масштабов наркотрафик, который напрямую подпитывает террористическую и экстремистскую деятельность", — сказал Лавров.
"Мы также отметили недопустимость попыток некоторых внерегиональных игроков использовать очень сложную ситуацию в этой стране для достижения своих узкокорыстных целей, для продвижения односторонних, несвязанных с интересами региона повесток дня", — добавил он.
* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.
РИА Новости: последние новости
Надо разбираться, кто нанес удар по авиабазе в Сирии, заявил Лавров В Минобороны заявили, что удар по базе в Сирии нанесли израильские ВВС Лавров напомнил, что Россия предупреждала о готовящейся в Сирии провокации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул290
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй91
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»154
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия182
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина45
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:34
Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
Политика
01:12
ЦИК создаст новую избирательную систему
Политика
04:59
В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
Политика
01:02
Лавров заявил о развёрнутой антисирийской кампании
Политика
00:41
Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве
Новости Москвы Недвижимость
04:59
Свидетель по делу Березовского испугался за свою безопасность
В мире Другое
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение