Власти Сирии предупреждали ООН и ОЗХО о готовящейся провокации 

«Официальные сирийские представители передавали информацию в Совет Безопасности ООН, в ОЗХО. Предупреждали, что готовится провокация с использованием хлора. Все это принималось к сведению, но, к сожалению, не удалось избежать этого рецидива», — цитирует ТАСС российского дипломата.
Ранее ряд НПО и западных СМИ сообщили, что 7 апреля в сирийском городе Дума в Восточной Гуте было применено химическое оружие. Сообщалось, что при бомбардировке города якобы использовались бомбы с хлором. В результате атаки погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления были доставлены пострадавшие местные жители.
В МИД РФ назвали сообщения о химатаке в Сирии информационными вбросами. В ведомстве отметили, что целью этих домыслов является «выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне».
По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Костантина Косачева, очередные информационные вбросы нацелены на срыв вывода боевиков "Джейш аль-Ислам" (террористическая группировка, запрещена в РФ) из города Дума и препятствование наступлению сирийских правительственных войск.