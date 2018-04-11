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В ОЗХО отказались назвать даты посещения Сирии
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В ОЗХО отказались назвать даты посещения Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не стали комментировать сроки прибытия в Сирию специалистов для проверки сообщений о химическом инциденте в сирийском городе Дума из соображений безопасности.
Ранее источники РИА Новости сообщили, что первая группа экспертов организации планирует отправиться в Сирию в четверг, вторая группа должна присоединиться к ним в пятницу.
"Мы не можем сообщать детали наших операций, в частности, временные рамки. Подобная политика существует в целях обеспечить целостность следственного процесса и его результатов, а также для безопасности экспертов", — пояснили РИА Новости в ОЗХО.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
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