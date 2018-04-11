В ОЗХО отказались назвать даты посещения Сирии

Ранее источники РИА Новости сообщили, что первая группа экспертов организации планирует отправиться в Сирию в четверг, вторая группа должна присоединиться к ним в пятницу.

"Мы не можем сообщать детали наших операций, в частности, временные рамки. Подобная политика существует в целях обеспечить целостность следственного процесса и его результатов, а также для безопасности экспертов", — пояснили РИА Новости в ОЗХО.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.