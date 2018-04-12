Сирия выдала визы экспертам ОЗХО

Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты ОЗХО уже прибыли в Ливан и в ближайшее время направятся в Дамаск в сопровождении представителей офиса специального посланника генсека ООН , ранее в четверг сообщили источники.

Во вторник ОЗХО согласилась отправить экспертов на место «химатаки» в Сирии.

Напомним, в понедельник российские специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники, а также военные проверили районы предполагаемой «химатаки» в Думе, опровергнув информационные вбросы боевиков и их пособников на Западе.