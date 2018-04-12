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Сирия выдала визы экспертам ОЗХО
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Сирия выдала визы экспертам ОЗХО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: superomsk.ru
Сирия выдала визы экспертам Организации по запрещению химического оружия, направленных в САР для расследования якобы случившейся химической атаки в Думе.
Об этом сообщает ТАСС.
Специалисты ОЗХО уже прибыли в Ливан и в ближайшее время направятся в Дамаск в сопровождении представителей офиса специального посланника генсека ООН, ранее в четверг сообщили источники.
Во вторник ОЗХО согласилась отправить экспертов на место «химатаки» в Сирии.
Напомним, в понедельник российские специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники, а также военные проверили районы предполагаемой «химатаки» в Думе, опровергнув информационные вбросы боевиков и их пособников на Западе.
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