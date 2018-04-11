Источник рассказал, когда первая группа экспертов ОЗХО отправится в Сирию

"Первая группа специалистов ОЗХО по плану отправится в Сирию в четверг. В пятницу к ней должна присоединиться вторая группа экспертов", — сказал собеседник агентства.

Другой источник пояснил, что миссия прибудет в Бейрут , откуда и должна будет поехать в Сирию.

Ранее министерство иностранных дел Сирии направило официальное приглашение ОЗХО посетить сирийский город Дума для расследования информации о предполагаемой химатаке.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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