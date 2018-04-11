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Источник рассказал, когда первая группа экспертов ОЗХО отправится в Сирию
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Источник рассказал, когда первая группа экспертов ОЗХО отправится в Сирию 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Первая группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) планирует в четверг отправиться в Сирию для проверки сообщений о химическом инциденте в городе Дума в Восточной Гуте, вторая группа должна присоединиться к ним в пятницу, сообщили РИА Новости осведомленные источники.
"Первая группа специалистов ОЗХО по плану отправится в Сирию в четверг. В пятницу к ней должна присоединиться вторая группа экспертов", — сказал собеседник агентства.
Другой источник пояснил, что миссия прибудет в Бейрут, откуда и должна будет поехать в Сирию.
Ранее министерство иностранных дел Сирии направило официальное приглашение ОЗХО посетить сирийский город Дума для расследования информации о предполагаемой химатаке.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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