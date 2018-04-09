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Британии понравилась идея России отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу
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Британии понравилась идея России отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ООН, 9 апр — РИА Новости. Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс считает «достойным реализации» предложение России об отправке экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на место предполагаемого инцидента в сирийскую Думу.
"Только расследование может установить, кто ответственен за использование химического (оружия) и открыть путь к (привлечению к) ответственности. Мы заинтересованы в российском предложении, чтобы миссия по установлению фактов ОЗХО посетила бы (Думу) под защитой российских сил… Я полагаю, что это предложение достойно реализации, но ОЗХО будет необходимо иметь полную свободу действий и свободу доступа", — заявила Пирс на заседании СБ ООН.
Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал «Аль-Джазира» опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии сказали, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.
Позднее в ходе заседания СБ ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя высказался за проведение независимого расследования по ситуации в Думе силами экспертов ОЗХО.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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