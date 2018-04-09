Надо разбираться, кто нанес удар по авиабазе в Сирии, заявил Лавров 

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Информация о том, кто нанес авиаудар по сирийской авиабазе, пока противоречива, но это очень опасное развитие событий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Тут надо разбираться. Там сообщений много о том, кто летал, кто не летал. В Вашингтоне, по крайней мере, на данный момент, отрицали, что эти удары наносили американцы или кто-либо из членов их коалиции", — заявил Лавров на брифинге в Москве.
По его оценке, это «лишний раз говорит о том, что там слишком опасно становится, в Сирии, где появились игроки, которых никто никуда не приглашал».
"Которые сами себя туда пригласили под предлогом уничтожения ИГ* (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.), борьбы с терроризмом, а потом, кроме этой цели, стали появляться и другие цели. Как анонсируемые, так и тщательно скрываемые", — отметил Лавров.
Ранее МО РФ сообщило, что в ночь на 9 апреля авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты, российские советники при атаке не пострадали. Израиль не стал комментировать эти сообщения. Франция и США заявили, что они не причастны к инциденту.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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