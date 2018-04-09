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Турция должна будет вернуть Африн под контроль Дамаска, заявил Лавров
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Турция должна будет вернуть Африн под контроль Дамаска, заявил Лавров 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
ТУРЦИЯ ДОЛЖНА ВЕРНУТЬ АФРИН ПОД КОНТРОЛЬ СИРИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ «ОЛИВКОВАЯ ВЕТВЬ» — ЛАВРОВ
РИА НОВОСТИ
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