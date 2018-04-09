Ещё
Турция должна будет вернуть Африн под контроль Дамаска, заявил Лавров
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Турция должна будет вернуть Африн под контроль Дамаска, заявил Лавров
РИА Новости
54 минуты назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
ТУРЦИЯ
ДОЛЖНА ВЕРНУТЬ АФРИН ПОД КОНТРОЛЬ СИРИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОПЕРАЦИИ «ОЛИВКОВАЯ ВЕТВЬ» — ЛАВРОВ
РИА НОВОСТИ
РИА Новости: последние новости
Надо разбираться, кто нанес удар по авиабазе в Сирии, заявил Лавров
Израильские военные не комментируют обвинения в налете на Сирию
Лавров напомнил, что Россия предупреждала о готовящейся в Сирии провокации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул
290
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
91
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»
154
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия
182
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
45
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия
Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:34
Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
Политика
01:12
ЦИК создаст новую избирательную систему
Политика
04:59
В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
Политика
01:02
Лавров заявил о развёрнутой антисирийской кампании
Политика
00:41
Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве
Новости Москвы
Недвижимость
04:59
Свидетель по делу Березовского испугался за свою безопасность
В мире
Другое
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы
Общество
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение