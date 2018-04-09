Турция должна будет вернуть Африн под контроль Дамаска, заявил Лавров

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Надо разбираться, кто нанес удар по авиабазе в Сирии, заявил Лавров

Израильские военные не комментируют обвинения в налете на Сирию

Лавров напомнил, что Россия предупреждала о готовящейся в Сирии провокации