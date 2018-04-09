Лавров: Россия предупреждала о готовящейся в Сирии провокации 

«Мы уже имели возможность комментировать происходящее до того, как это происходящее стало реальностью. Наши военные, находящиеся в САР, „на земле“, предупреждали неоднократно, об этом говорило и сирийское правительство, что готовится серьезная провокация, направленная на то, чтобы опять обвинить Дамаск в применении химического отравляющего вещества против мирных граждан», — сказал Лавров.
Министр отметил, что Москва выступает за честное расследование предполагаемых химатак в Сирии. Однако в России против назначения виновных без предъявления каких-либо доказательств.
"Когда требуют расследования, честного и немедленного, мы только за. Но когда это расследование основывается на необходимости прийти в заданную точку, а заданная точка — это сделал Асад при поддержке Путина, — здесь серьезного разговора не получается", — подчеркнул Лавров, слова которого приводит ТАСС.
Ранее ряд НПО и западных СМИ сообщили, что 7 апреля в сирийском городе Дума в Восточной Гуте было применено химическое оружие. При бомбардировке города якобы использовались бомбы с хлором. В результате атаки погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления были доставлены пострадавшие местные жители.
В МИД РФ назвали сообщения о химатаке в Сирии информационными вбросами. В свою очередь начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко опроверг данные о том, что сирийские правительственные войска применили в Думе химическое оружие.