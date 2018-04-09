Ещё
Лавров: Россия предупреждала о готовящейся в Сирии провокации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров: Россия предупреждала о готовящейся в Сирии провокации 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Мы уже имели возможность комментировать происходящее до того, как это происходящее стало реальностью. Наши военные, находящиеся в САР, „на земле“, предупреждали неоднократно, об этом говорило и сирийское правительство, что готовится серьезная провокация, направленная на то, чтобы опять обвинить Дамаск в применении химического отравляющего вещества против мирных граждан», — сказал Лавров.
Министр отметил, что Москва выступает за честное расследование предполагаемых химатак в Сирии. Однако в России против назначения виновных без предъявления каких-либо доказательств.
"Когда требуют расследования, честного и немедленного, мы только за. Но когда это расследование основывается на необходимости прийти в заданную точку, а заданная точка — это сделал Асад при поддержке Путина, — здесь серьезного разговора не получается", — подчеркнул Лавров, слова которого приводит ТАСС.
Ранее ряд НПО и западных СМИ сообщили, что 7 апреля в сирийском городе Дума в Восточной Гуте было применено химическое оружие. При бомбардировке города якобы использовались бомбы с хлором. В результате атаки погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления были доставлены пострадавшие местные жители.
В МИД РФ назвали сообщения о химатаке в Сирии информационными вбросами. В свою очередь начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко опроверг данные о том, что сирийские правительственные войска применили в Думе химическое оружие.
Российская Газета: последние новости
Лавров назвал удар по авиабазе в Сирии "опасным развитием событий" В Сирии "засветились" колесные способные бить на 44 км САУ Вячеслав Володин провел переговоры в Иране
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок692
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй72
Рубль рухнул385
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия244
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»241
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:39
Число вакансий стало в 4 раза больше безработных
Новости Москвы
00:39
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»
Общество
03:02
В Кремле назвали вопиющими новые санкции США
Политика Компании
09:54
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Политика Конфликты
02:05
Медведев пошутил про ротации правительства
Политика
00:57
Истребители поднялись в небо в Подмосковье
Общество Армия
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение