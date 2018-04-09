Лавров напомнил, что Россия предупреждала о готовящейся в Сирии провокации

"Мы уже имели возможность комментировать происходящее, до того, как это происходящее стало реальностью. Наши военные, находящиеся в Сирийской Арабской республике, на «земле», так сказать, предупреждали не однократно, что готовится по всем признакам серьезная провокация. Об этом и сирийское правительство говорило. Серьезная провокация, направленная на то, чтобы опять обвинить Дамаск в применении химического отравляющего вещества против мирных граждан", — сказал он.

"Как мы и предупреждали, последовали сообщения с места событий из пригорода Дамаска в Восточной Гуте города Дума . Я уверен, что многие видели здесь эти кадры, когда детей, взрослых поливают обильно водой из ведер, причем делают это люди, которые никак и ничем не защищены от возможного воздействия того вещества, от которого пострадали те, кому они оказывают помощь. Это все очень напоминает кадры годичной давности, когда так называемые «Белые каски», которые доказали уже свою жульническую природу, без каких-либо специальных средств защиты работали с воронкой, которая, по утверждению этих же «Белых касок», образовалась в результате сбрасывания бомбы с зарином", — добавил Лавров.