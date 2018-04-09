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Минобороны: Авиаудар по аэродрому в Хомсе нанес Израиль
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Минобороны: Авиаудар по аэродрому в Хомсе нанес Израиль 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля, до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты, сообщает Минобороны России.
«9 апреля в период с 03.25 по 03.53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет», — сказано в сообщении.
Три ракеты, по данным российских военных, «достигли западной части аэродрома».
«Среди российских советников в Сирии пострадавших нет», — подчеркивается в релизе, передает РИА «Новости».
Посольство России в Дамаске также не располагает информацией о россиянах, пострадавших при ракетном ударе по сирийской авиабазе Т-4.
Вместе с тем сенатор Франц Клинцевич заявил, что спецслужбы России разбираются, кто нанес удар по военной базе в сирийской провинции Хомс. «По-любому, наши спецслужбы разбираются в этом и по окончании дадут оценку и разъяснения по этому по этому вопросу», — сказал он.
Ранее сирийские СМИ сообщили, что авиабаза ВВС Сирии на востоке провинции Хомс подверглась ракетному удару, который не причинил материального ущерба, ПВО Сирии отразила атаку.
Как передало агентство САНА со ссылкой на военный источник, в результате ракетной атаки погибли и получили ранения несколько человек. При этом террористы из группировки «Исламское государство» атаковали позиции правительственных сил в Сирийской пустыне после ракетного удара.
Париж, Пентагон и Белый дом отказались признать причастность вооруженных сил США к нанесению ударов по сирийской военной базе в Хомсе.
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