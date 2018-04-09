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МО РФ: израильские F-15 нанесли удар управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4
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МО РФ: израильские F-15 нанесли удар управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4. Среди российских советников пострадавших нет, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"9 апреля в период с 03:25 по 03:53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. Подразделениями ПВО Вооруженных сил Сирии в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет", — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что «три ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет».
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