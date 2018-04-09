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Косачев: США пора перестать играть в химические игры с боевиками
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Косачев: США пора перестать играть в химические игры с боевиками 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Президент США Дональд Трамп лишает себя возможности диалога с Россией, обвиняя ее во всех преступлениях. Так считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Он должен понимать, что, продолжая в угоду терзающим его внутренним оппонентам обвинять Москву во всех мыслимых и немыслимых преступлениях, он все более сужает себе пространство для маневра и возможности для диалога с Россией", — цитирует сенатора "Интерфакс".
По словам Косачева, обвинения и оскорбления в адрес России, Сирии и Ирана, которые позволяет себе высказывать Трамп, имеют «вполне рациональные, но от этого не менее циничные основания». Дело в том, что победа над террористами в Сирии уже близка, поэтому американцы ищут новые поводы остаться в этой стране и вести «силовые действия против Дамаска». Именно поэтому Трампу «нужно продолжать демонизировать сирийские власти и лично президента Асада».
"Сейчас американский лидер явно собирает прецедентную базу для того, чтобы развязать себе руки в Сирии, убеждая общественность, что с такими противниками, как Асад, можно не церемониться и не соблюдать каких-то правил", — отметил Косачев.
Сенатор призвал США перестать «играть в химические игры с боевиками». По его словам, террористы будут рады устраивать провокации и дальше, пока «США на них бурно реагируют».
"Если, конечно, сами не выступают заказчиками этих спектаклей. Ибо тогда еще вопрос, кто именно выглядит чудовищнее в этой ситуации — исполнители бесчеловечных атак, или те, кто устраивает пиар-"пляски на костях", — заключил Косачев.
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