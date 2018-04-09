В Минобороны заявили, что удар по базе в Сирии нанесли израильские ВВС

Израиль пока никак не прокомментировал сообщение российского оборонного ведомства, в израильском посольстве в Москве от комментариев отказались. США Франция еще до того, как была озвучена информация Минобороны РФ, заявили о том, что ударов не наносили.

В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс . По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненные, но точное их число не сообщается. Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума

МО РФ: удар нанес Израиль

Как сообщило во вторник Минобороны РФ, авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля, до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты.

"Девятого апреля в период с 03.25 по 03.53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии , с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет", — сказано в сообщении.

Три ракеты, по данным российских военных, «достигли западной части аэродрома».

"Среди российских советников в Сирии пострадавших нет", — подчеркивается в релизе.

В посольстве РФ в Дамаске в свою очередь сообщили РИА Новости, что не располагают данными о пострадавших гражданах России при ракетном ударе по авиабазе в САР.

Израиль не комментирует

В Израиле пока никак не прокомментировали заявление российского Минобороны.

"Без комментариев", — сказал пресс-атташе посольства Израиля в Москве Алекс Гандлер РИА Новости.

Ранее, еще до того, как МО РФ озвучило данные об авиаударе, израильские военные также отказались комментировать сообщения о ракетном ударе по сирийской авиабазе, которую Израиль уже бомбил ранее.

"Мы это не комментируем", — сказала РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы.

Израильтяне в феврале бомбили T-4, откуда, как они утверждали, был запущен беспилотник иранского производства, вторгшийся в воздушное пространство еврейского государства. Тогда огнем с земли был сбит истребитель F-16, участвовавший в налете.

Сенатор: Россия запросит Израиль

По мнению первого замглавы международного комитета Совфеда генерала ФСБ Владимира Джабарова, Россия по линии оборонного и дипломатического ведомств уже запрашивает Израиль о причинах авиаудара по сирийской военной базе.

"Нужно разбираться, что побудило Израиль на этот шаг, кто на него, возможно, давил. И было ли это решение самостоятельным", — сказал РИА Новости в понедельник Джабаров.

Он полагает, что «Россия, скорее всего, уже запросила Израиль о причинах подобного решения по линии Минобороны и МИД ».

"Если Израиль был спровоцирован США, то это плохо, и подобный шаг Тель-Авива разрушает многое в наших отношениях с Израилем", — подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем Израиль мог использовать какие-то свои разведданные и принять решение об авиаударе, считает парламентарий. «В любом случае, преждевременные выводы делать нельзя», — заключил он.

США и Франция

Еще до того, как МО РФ озвучило информацию о том, что ракетный удар был нанесен силами Израиля, США и Франция заявили о своей непричастности к произошедшему.

В частности, Пентагон заявил в ночь на понедельник, что в настоящий момент не осуществляет авиаударов по Сирии.

"В данный момент министерство обороны не осуществляет авиаударов по Сирии. Тем не менее, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживать продолжающиеся дипломатические усилия с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует химическое оружие в Сирии или где-либо еще", — говорится в заявлении ведомства.

Париж также заявил о непричастности к удару по авиабазе Тифор.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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