Посольство Израиля не комментирует данные об авиаударе по базе в Сирии

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости . Посольство Израиля в Москве не стало комментировать данные российского Минобороны об авиаударе по сирийскому аэродрому Тифор, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Алекс Гандлер.

"Без комментариев", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения Минобороны РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 9 апреля авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты, российские советники при атаке не пострадали.