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Посольство Израиля не комментирует данные об авиаударе по базе в Сирии
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Посольство Израиля не комментирует данные об авиаударе по базе в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Посольство Израиля в Москве не стало комментировать данные российского Минобороны об авиаударе по сирийскому аэродрому Тифор, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Алекс Гандлер.
"Без комментариев", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения Минобороны РФ.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 9 апреля авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты, российские советники при атаке не пострадали.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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