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Минобороны РФ знает, кто обстрелял аэродром в Сирии
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Минобороны РФ знает, кто обстрелял аэродром в Сирии 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Два израильских самолета нанесли удар по аэродрому в Сирии. Среди российских советников пострадавших нет, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
«9 апреля в период с 03:25 по 03:53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. Подразделениями ПВО Вооруженных сил Сирии в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что «три ракеты достигли западной части аэродрома. СМИ утверждают, среди военнослужащих есть убитые и раненые. Ранее сообщалось, что израильские ВВС совершали разведывательные полеты в пограничном пространстве между Сирией и Ливаном в момент, когда был нанесен ракетный удар по военному аэродрому.
Израильские военные оставили без комментариев заявление российских коллег.
Минувшей ночью официальное сирийское агентство САНА сообщило, что территория авиабазы в провинции Хомс подверглась атаке несколькими ракетами. Утверждалось, что ракеты со стороны Средиземного моря пролетели в сторону Сирии над ливанской территорией.
Пентагон заявил о непричастности США к нанесению ракетных ударов по базе сирийских ВВС. С аналогичным заявлением выступил Генштаб ВС Франции. Ранее президент США Дональд Трамп выступил с угрозой, что власти Сирии, которые он считает ответственными за применение химического оружия, „заплатят высокую цену“. Эксперты тогда не исключали, что он имел в виду ракетные удары по сирийским военным объектам.
BFM.RU: последние новости
Минобороны РФ знает, кто обстрелял аэродром в Сирии СМИ: в результате ракетного удара по сирийскому аэродрому погибли не менее 14 военных Трамп: виновные за химатаку в Сирии «заплатят большую цену». Почему Запад обвиняет Россию?
 Ещё 55 источников 
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