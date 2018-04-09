Минобороны РФ: ВВС Израиля нанесли ракетный удар по аэродрому в Сирии

Два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийскому аэродрому Тифор, сообщает в понедельник Минобороны РФ

«9 апреля 2018 года в период с 3.25 по 3.53 (мск) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии , с территории Ливана нанесли удар 8-ю управляемыми ракетами по аэродрому ТИФОР. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены 5 управляемых ракет», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что своих целей достигли три ракеты. Пострадавших среди российских военных советников в Сирии нет, добавили в Минобороны.