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В Минобороны рассказали, кто нанес ракетный удар по сирийскому аэродрому
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В Минобороны рассказали, кто нанес ракетный удар по сирийскому аэродрому 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты, российские советники при атаке не пострадали, сообщает Минобороны РФ.
"Девятого апреля в период с 03.25 по 03.53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет", — сказано в сообщении.
Три ракеты, по данным российских военных, «достигли западной части аэродрома».
"Среди российских советников в Сирии пострадавших нет", — подчеркивается в релизе.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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