В Минобороны рассказали, кто нанес ракетный удар по сирийскому аэродрому

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости . Авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты, российские советники при атаке не пострадали, сообщает Минобороны РФ "Девятого апреля в период с 03.25 по 03.53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии , с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет", — сказано в сообщении. Три ракеты, по данным российских военных, «достигли западной части аэродрома». "Среди российских советников в Сирии пострадавших нет", — подчеркивается в релизе. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>