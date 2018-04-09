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Казахстан готовится отправить в Ливан более 100 миротворцев
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Казахстан готовится отправить в Ливан более 100 миротворцев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АСТАНА, 9 апр — РИА Новости. Казахстан проводит подготовительную работу для отправки роты миротворцев в Ливан в рамках миссии ООН по поддержанию мира в этой стране, сообщил в понедельник заместитель министра обороны республики Талгат Мухтаров.
"Мы сейчас проводим большую подготовительную работу для направления нашего подразделения в одну из миротворческих миссий. Некоторое время мы в миротворческой деятельности участвовали только через направление наших отдельных офицеров в качестве штабных офицеров, офицеров-наблюдателей", — сказал Мухтаров журналистам.
Он отметил, что сейчас готовится отправка роты. «Мы прошли все необходимые процедуры и теперь остались отдельные нюансы, стандартные процедуры, которые требует ООН. К осени мы уже отправим роту… где-то 120 человек направим в одну из миссий. Предварительно — это миссия в Ливане», — сообщил Мухтаров.
Временные силы ООН UNIFIL размещены на юге Ливана в соответствии с резолюцией 1701 СБ ООН, которая положила конец войне с Израилем 2006 года. Совместно с ливанской армией миротворцы контролируют зону в районе границы Ливана с Израилем, которая также называется «голубой линией». В состав UNIFIL входят около 11 тысяч военнослужащих и более 800 гражданских специалистов из 41 страны.
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