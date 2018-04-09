Казахстан готовится отправить в Ливан более 100 миротворцев

"Мы сейчас проводим большую подготовительную работу для направления нашего подразделения в одну из миротворческих миссий. Некоторое время мы в миротворческой деятельности участвовали только через направление наших отдельных офицеров в качестве штабных офицеров, офицеров-наблюдателей", — сказал Мухтаров журналистам.

Он отметил, что сейчас готовится отправка роты. «Мы прошли все необходимые процедуры и теперь остались отдельные нюансы, стандартные процедуры, которые требует ООН. К осени мы уже отправим роту… где-то 120 человек направим в одну из миссий. Предварительно — это миссия в Ливане», — сообщил Мухтаров.