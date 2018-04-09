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Опубликовано видео ракетного удара по сирийской Т-4
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Опубликовано видео ракетного удара по сирийской Т-4 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Видео было опубликовано официальным аккаунтом SANA в Facebook.
Белый дом и Пентагон опровергли информацию о том, что удар был нанесен США. Арабские СМИ сообщает, что ракеты летели со стороны Средиземного моря.
Есть пострадавшие.
Ранее начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил о планах США подготовить провокацию с применением химического оружия в Сирии, чтобы впоследствии нанести удар по Дамаску. Он добавил, что в освобожденном Афтрисе была найдена лаборатория по производству запрещенного оружия.
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