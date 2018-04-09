У дипмиссии в САР нет данных о пострадавших при ударе по авиабазе россиянах 

БЕЙРУТ, 9 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Посольство РФ в Дамаске не располагает данными о пострадавших гражданах России при ракетном ударе по авиабазе Т-4 в сирийской провинции Хомс, сообщил РИА Новости сотрудник диппредставительства.
"У нас данных нет", — сказал собеседник агентства.
Во время удара на территории сирийской авиабазы теоретически там могли находится российские военные советники. Как в связи с данным инцидентом сообщило в понедельник министерство обороны РФ, «среди российских советников в Сирии пострадавших нет».
В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4) расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ в результате атаки есть погибшие и раненные. Системы ПВО САР смогли сбить восемь ракет, которые, по сообщениям ряда СМИ, прилетели со стороны средиземного поря через воздушное пространство Ливана. Сирийское национальное агентство САНА заявило о предположении, что удар мог быть нанесен силами США.
Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты.
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