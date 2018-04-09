CNN: в Совете нацбезопасности США обсудили ситуацию в Сирии

НЬЮ-ЙОРК , 9 апреля. / ТАСС /. Группа высокопоставленных сотрудников аппарата Совета национальной безопасности (СНБ) США провела в понедельник встречу для обсуждения ситуации в Сирии . Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на двух представителей администрации президента страны. Сам Дональд Трамп , по данным телекомпании, участия во встрече не принимал.

Заседание прошло под председательством Джона Болтона в первый день его работы на посту помощника президента по национальной безопасности вместо ушедшего в отставку Герберта Макмастера . Как отметила CNN , такие встречи высокопоставленных сотрудников аппарата СНБ проводятся для выработки рекомендаций для президента по политическим вопросам.

Ранее в понедельник министр обороны США Джеймс Мэттис не исключил возможности применения силы в Сирии. «В данный момент я ничего не исключаю», — сказал Мэттис журналистам в Вашингтоне, когда у него поинтересовались, существует ли возможность нанесения Вооруженными силами США ударов с воздуха по объектам и живой силе правительства Сирии. Как одновременно признал глава американского военного ведомства , он не в состоянии подтвердить, что именно Дамаск несет ответственность за предположительно имевшее место применение химического оружия в городе Дума в Сирии в субботу.

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.