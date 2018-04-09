Президент Киргизии намерен наладить политический диалог с властями Турции

"Визит состоится для установления высшего политического диалога, обмена мнениями по актуальным вопросам кыргызско-турецкого сотрудничества, расширения и всестороннего углубления торгово-экономических связей с Турцией", — сказал собеседник агентства.

Анкаре планируется подписание ряда киргизско-турецких документов, в частности межправительственных соглашений о сотрудничестве в области технического регулирования и стандартизации, а также в сферах сельского хозяйства и инвестиций.