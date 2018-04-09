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Президент Киргизии намерен наладить политический диалог с властями Турции
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Президент Киргизии намерен наладить политический диалог с властями Турции 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
БИШКЕК, 9 апр — РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в понедельник отправился в Турцию с официальным визитом, основная цель которого — наладить политический диалог на высшем уровне, сообщил РИА новости представитель его пресс-службы.
"Визит состоится для установления высшего политического диалога, обмена мнениями по актуальным вопросам кыргызско-турецкого сотрудничества, расширения и всестороннего углубления торгово-экономических связей с Турцией", — сказал собеседник агентства.
Планируется, что в рамках официального визита президент Киргизии проведет переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в узком кругу и расширенном формате, а также встретится с премьером Бинали Йылдырымом и спикером Великого нацсобрания Исмаилом Кахраманом.
В Анкаре планируется подписание ряда киргизско-турецких документов, в частности межправительственных соглашений о сотрудничестве в области технического регулирования и стандартизации, а также в сферах сельского хозяйства и инвестиций.
Визит продлится два дня. После посещения Анкары президент Киргизии отправится с рабочим визитом в Брюссель.
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