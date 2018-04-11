Сторонники Трампа в СМИ раскритиковали планы удара США по Сирии

США впервые напрямую вмешались в ход сирийского конфликта в апреле 2017 года, когда Трамп под аналогичным предлогом отдал приказ нанести удар по аэродрому Шайрат правительственных сил Сирии . Это решение стало крупной победой «ястребов» в окружении Трампа над идеологически-популистским крылом его советников во главе со Стивеном Бэнноном . Ведь во время предвыборной кампании Трамп клеймил позором предыдущих лидеров США за военные авантюры и практику смены режимов на Ближнем Востоке. Но если год назад в администрации хотя бы существовала конкуренция взглядов на внешнеполитический курс США, то после нескольких крупных чисток в окружении президента не осталось фигур, которые разделяли бы его предвыборный подход. Сегодня команда Трампа по нацбезопасности целиком состоит из «ястребов», включая будущего госсекретаря Майка Помпео и нового советника по нацбезопасности Джона Болтона

Тем не менее, за пределами администрации как среди сторонников, так и среди противников Трампа есть те, кто не боится перечить хору «ястребов» и называет ракетный удар по Сирии плохой идеей.

Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм , которая активно поддерживала Трампа во время предвыборной кампании и часто защищает его внутреннюю политику, в своем шоу подчеркнула, что «президент наиболее успешен, когда он действует в соответствии со своими консервативными популистскими инстинктами», а не устремлениями «вашингтонского болота». «Одна из сил, которая препятствует инстинктам Трампа, это военное лобби, — указала она. — Сейчас его вновь пытаются втянуть в конфликт в Сирии. Это опасная и сложная международная ситуация. Асад — ужасный диктатор, а гражданская война там унесла сотни тысяч жизней. Но он также помог разгромить ДАИШ (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. „РГ“) и защищает христианское меньшинство в Сирии, в чем нет сомнений. Асаду помогают Иран и Россия, что еще больше усложняет ситуацию. Поэтому любые военные действия, даже узконаправленные и точечные ракетные удары, могут привести к непреднамеренным последствиям и международному конфликту, которые мы сейчас предугадать не можем. Втянуть нас в еще одну войну в пустыне? Это не то, что президент обещал нам во время предвыборной кампании».

Такер Карлсон — еще один ведущий политического шоу на Fox New, который является излюбленным телеканалом Трампа, — задался вопросами о целях США. Он констатирует: «Практически все чиновники в Вашингтоне, как демократы, так и республиканцы, объединились вокруг идеи о том, что у США есть моральное обязательство глубже втянуться в войну в Сирии». «У нас уже тысячи солдат в Сирии, и один из них уже погиб», — напомнил он, добавив, что в результате ударов США были убиты граждане России, и еще больше сирийцев. «Но наши мудрецы говорят, что этого недостаточно, — продолжил он. — Нужна настоящая война, большая и смертоносная. Прежде всего, чтобы отомстить Асаду за атаку с применением химоружия против своего населения. Но есть очевидные вопросы перед тем, как мы начнем войну. А мы действительно уверены, что это произошло? Стоит ли Асад за этой химической атакой? Откуда мы можем знать все это наверняка сразу после атаки, ведь никого из представителей США там нет. И почему Асад сделал то, что очевидно нанесет урон его интересам? И, в первую очередь, почему вообще война США в Сирии — это хорошая идея? Как это сделает нашу страну более безопасной, процветающей, счастливой?».

Карсон рассказал, что когда репортер телеканала задал эти вопросы сенатору из Миссисипи, тот обвинил журналиста в «союзничестве с Владимиром Путиным ». Ведущий считает, что сторонники войны пытаются убить любую дискуссию в СМИ о ее целесообразности.

Авторитетный журналист и основатель портала The Intercept Гленн Гринвальд указал: такие нападки — стандартная «авторитарная» тактика тех, кто ратовал за вторжение в Ирак Ливию , трактуя любые выступления против этих интервенций как поддержку режимов Хусейна и Каддафи. «Когда Трамп без объявления войны и без объяснений, почему это отвечает интересам США, ударил по Сирии в прошлом году, это был едва ли не единственный случай, когда все мэйнстрим-СМИ бросились его хвалить», — напомнил журналист, указав, что мощь военной машины США и их союзников «не облегчит гуманитарных страданий сирийцев».

В своем Twitter Гринвальд призвал «принимать утверждения о том, что химическое оружие было использовано, и использовано именно Асадом , только после достоверного расследования и представления свидетельств».

Спесер Акеман из The Daily Beast обращает внимание на правовую сторону, указывая, что удар по Сирии был бы незаконным без согласия конгресса США: «Верховный главнокомандующий — это не король, который может по своему желанию ввязаться в войну». Правительство Башара Асада не является предметом двух действующих разрешений конгресса на применение военной силы за рубежом против террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ — прим. «РГ») и режима Саддама Хусейна.

Специалист Университета Нотр-Дам Мэри О’Конелл считает, что даже если бы применение химоружия Дамаском было доказано, США не имеют юридических оснований для ответа без санкции СБ ОНН.

"Военная сила против Сирии будет таким же нарушением международного права, как и использование химоружия, — уверена она. — Президент Трамп принуждает к исполнению правил, нарушая их".