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Военный эксперт предположил, какими ракетами США могут ударить по Сирии
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Военный эксперт предположил, какими ракетами США могут ударить по Сирии 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. США могут нанести удар сразу по нескольким военным сирийским объектам крылатыми ракетами морского и воздушного базирования, но не рискнут ударить туда, где находятся российские военные советники, заявил РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Трамп заявил, что у Вашингтона есть много военных вариантов ответа на якобы имевшую место химическую атаку в Сирии. Он также сообщил, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два.
"Чем ударить вариантов не так много — это крылатые ракеты «Томагавк» морского базирования и крылатые ракеты типа JASSM-ER воздушного базирования, которые могут быть применены американской авиацией, находящейся на Ближнем Востоке", — сказал Мураховский.
Он также отметил, что дальность ракет, базирующихся на американских кораблях в восточной части Средиземного моря, позволят простреливать практически всю территорию Сирии, поэтому главным вопросом остается вопрос о том, куда будет нанесен удар.
"Будет ли нанесен по объектам госуправления, то ли по военным объектам. Я убежден, что удара по российским военным объектам в Сирии не планируется. Я также думаю, что с высокой степенью вероятности они не будут применять авиацию. Скорее всего, это будет точечный удар крылатых ракет морского и воздушного базирования", — отметил эксперт.
По его мнению, американцы могут нанести удары по одному или сразу нескольким объектам сирийской армии в качестве «наказания» Сирии за предполагаемую химическую атаку.
"По военным авиабазам и пунктам постоянно дислокации частей сирийской армии, либо они рискнут нанести удар по Минобороны, но этот вариант я считаю маловероятным, так как они знают, что там находятся российские советники", — сказал эксперт.
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