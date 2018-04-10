Военный эксперт предположил, какими ракетами США могут ударить по Сирии

МОСКВА , 10 апр — РИА Новости США могут нанести удар сразу по нескольким военным сирийским объектам крылатыми ракетами морского и воздушного базирования, но не рискнут ударить туда, где находятся российские военные советники, заявил РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума , в результате которой могли погибнуть 40 человек. Трамп заявил, что у Вашингтона есть много военных вариантов ответа на якобы имевшую место химическую атаку в Сирии . Он также сообщил, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два.

"Чем ударить вариантов не так много — это крылатые ракеты «Томагавк» морского базирования и крылатые ракеты типа JASSM-ER воздушного базирования, которые могут быть применены американской авиацией, находящейся на Ближнем Востоке", — сказал Мураховский.

Он также отметил, что дальность ракет, базирующихся на американских кораблях в восточной части Средиземного моря, позволят простреливать практически всю территорию Сирии, поэтому главным вопросом остается вопрос о том, куда будет нанесен удар.

"Будет ли нанесен по объектам госуправления, то ли по военным объектам. Я убежден, что удара по российским военным объектам в Сирии не планируется. Я также думаю, что с высокой степенью вероятности они не будут применять авиацию. Скорее всего, это будет точечный удар крылатых ракет морского и воздушного базирования", — отметил эксперт.

По его мнению, американцы могут нанести удары по одному или сразу нескольким объектам сирийской армии в качестве «наказания» Сирии за предполагаемую химическую атаку.