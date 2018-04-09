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Спецпосланник ООН выразил намерение приложить максимум усилий для содействия переговорам между конфликтующими сторонами Йемена
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Спецпосланник ООН выразил намерение приложить максимум усилий для содействия переговорам между конфликтующими сторонами Йемена 

ИА Синьхуа 23 минуты назад
Маскат, 9 апреля /Синьхуа/ — Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс в воскресенье выразил готовность приложить максимум усилий для содействия переговорам между конфликтующими в Йемене сторонами и для содействия достижению консенсуса по урегулированию конфликта. Он откровенно заявил, что выполнение этой задачи будет нелегким делом.
Мартин Гриффитс на пресс-конференции в МИД Омана заявил, что до этого он посетил Саудовскую Аравию и Йемен и еще раз поедет в Саудовскую Аравию, чтобы прислушаться к мнениям разных сторон и выступить посредником. «Благодаря этим визитам я почувствовал, что все стороны надеются на осуществление мира в Йемене, начало политических переговоров и прекращение страданий народа страны», — сказал он.
Он подчеркнул, что население должно решить будущее свого государства, однако это не значит, что помощь соседних или других стран будет бесполезной для урегулирования проблемы. Соседние с Йеменом страны хотят видеть его стабильным и процветающим и мирно с ним сосуществовать.
Мартин Гриффитс 7 апреля прибыл в Маскат с двухдневным визитом в Оман. Он сообщил, что его переговоры с соответствующими сторонами достигли огромных результатов. В следующие десять дней он представит Совету Безопасности ООН доклад о результатах своей средневосточной поездки. —0—
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