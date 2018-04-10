За сутки в провинции Хама, Хомс и Дейр-эз-Зор вернулись тысячи человек

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возвращению людей к местам прежнего проживания и в других сирийских провинциях. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 83 человека, в провинции Хомс — 200 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 720 человек", — сказал он.

Он отметил, что в населенные пункты Восточной Гуты, освобожденные от боевиков, также возвращаются мирные жители. Им оказывается всесторонняя помощь.

"Через гуманитарный коридор Телль-Султан — Абу-Эд-Духур в свои дома в провинции Алеппо вернулось 942 человека с личным имуществом. Центром по примирению на данном переходе проведена благотворительная акция. Мирным жителям, изъявившим желание покинуть зону деэскалации «Идлиб», выдан свежий хлеб общим весом одна тонна", — добавил начальник Центра.

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