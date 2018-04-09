Российские военные доставили полторы тысячи пайков для жителей провинции Хама

Боевики, терроризировавшие сирийскую провинцию, согласились сдаться после переговоров с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии

Небо над сирийской провинцией Хама. Из самолета вылетают 180 тысяч листовок. В них — призыв к боевикам сложить оружие, задуматься о будущем своих родных и близких. А так же пропуски, предъявив которые можно перейти линию фронта. И такая тактика работает. Городок Таксис один из примеров того как целые населенные пункты освобождаются без боя.

Здесь живы и здоровы местные жители. Уцелели дома и сохранилась инфраструктура. Боевики согласились сдаться после переговоров с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии. Соглашение о прекращении огня подписали всего несколько дней назад.

«Сегодня очень знаменательная акция, потому что данный населенный пункт только в понедельник освободили от боевиков. Привезли мы сегодня полторы тысячи пайков. Военная полиция с нами всегда работает. Это в плане безопасности постоянно. Также здесь уже отработали местные органы управления. Поработали по инфраструктуре, по воде, по электричеству», — рассказал корреспонденту «Звезды» представитель ЦПВС Андрей Некипелов

До того как покинуть город бандиты забирали весь хлеб из местной пекарни себе. Теперь же лепешки из гуманитарной муки может получить каждый. Прежде чем взять карточки на гумпомощь, которые раздают российские военнослужащие, местные жители предоставляют документы, удостоверяющие личность.

«Здесь живет 9 тысяч человек. Несколько сотен наших жителей в свое время примкнули к боевиками, но сейчас многие осознали свою ошибку. Совместно с представителями Сирии и России мы продолжаем работать, чтобы ВСЕ участники незаконных вооруженных формирований прекратили сопротивление и вернулись к мирной жизни», — говорит глава администрации города Таксис Аль Макасим.

Видя такой пример выхода из войны переговоры о мире легче пошли и в остальной провинции. Сложить оружие согласились боевики еще 7 городов Хамы.

Сирийская власть показывает боевикам, что кроме войны у них есть и другой выход. О возможности сложить оружие говорят все радиостанции. Рассылаются специальные смс сообщения. С воздуха разбрасывают листовки. Сирии, уставшей от войны нужны молодые руки, чтобы восстанавливать страну. И люди вот так радуются возвращаясь в свои города.