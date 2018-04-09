Удар по аэродрому в Сирии спровоцировал активность ИГ 

Банды группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) атаковали позиции правительственных войск после удара по аэродрому в Сирии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Маядин», нападение было отражено в районе Себаа-Биар. О потерях среди военнослужащих сведений не приводится.
Пресса утверждает, что удар по аэродрому Т-4 на востоке провинции Хомс предположительно был нанесен ВС США. Но Белый дом в воскресенье опроверг это сообщение. Известно, что израильские ВВС совершали разведывательные полеты в пограничном пространстве между Сирией и Ливаном в момент, когда был нанесен ракетный удар по аэродрому Т-4. В Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения об ударе по аэродрому в Хомсе.
10 февраля сирийские зенитчики отразили израильский ракетный удар, который был нанесен после того, как ПВО Сирии сбили истребитель F-16. Представитель Армии обороны Израиля сообщил, что ВВС дважды атаковали наземные цели в Сирии: один удар был нанесен по иранскому пункту управления беспилотными летательными аппаратами на авиабазе в районе