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Удар по аэродрому в Сирии спровоцировал активность ИГ
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Удар по аэродрому в Сирии спровоцировал активность ИГ 

BFM.RU 6 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Банды группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) атаковали позиции правительственных войск после удара по аэродрому в Сирии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Маядин», нападение было отражено в районе Себаа-Биар. О потерях среди военнослужащих сведений не приводится.
Пресса утверждает, что удар по аэродрому Т-4 на востоке провинции Хомс предположительно был нанесен ВС США. Но Белый дом в воскресенье опроверг это сообщение. Известно, что израильские ВВС совершали разведывательные полеты в пограничном пространстве между Сирией и Ливаном в момент, когда был нанесен ракетный удар по аэродрому Т-4. В Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения об ударе по аэродрому в Хомсе.
10 февраля сирийские зенитчики отразили израильский ракетный удар, который был нанесен после того, как ПВО Сирии сбили истребитель F-16. Представитель Армии обороны Израиля сообщил, что ВВС дважды атаковали наземные цели в Сирии: один удар был нанесен по иранскому пункту управления беспилотными летательными аппаратами на авиабазе в районе
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