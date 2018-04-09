В армии Израиля отказались комментировать информацию об ударе в Сирии

"Я отказываюсь комментировать", — сказала корреспонденту ТАСС в ответ на соответствующий запрос сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля.

Ранее в понедельник ракетный удар был нанесен по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщил правительственный телеканал Syria со ссылкой на военный источник. По его информации, сирийские ПВО при отражении ракетной атаки сумели поразить восемь воздушных целей.