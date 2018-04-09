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В армии Израиля отказались комментировать информацию об ударе в Сирии
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В армии Израиля отказались комментировать информацию об ударе в Сирии 

ТАСС 45 минут назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Представители Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения об ударе, нанесенном в понедельник по военному аэродрому на востоке сирийской провинции Хомс.
"Я отказываюсь комментировать", — сказала корреспонденту ТАСС в ответ на соответствующий запрос сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля.
Ранее в понедельник ракетный удар был нанесен по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщил правительственный телеканал Syria со ссылкой на военный источник. По его информации, сирийские ПВО при отражении ракетной атаки сумели поразить восемь воздушных целей.
По данным телеканала Al Mayadeen, ракеты при подлете к Сирии пересекли воздушное пространство Ливана.
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