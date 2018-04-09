Российские военные доставили гумпомощь в Восточную Гуту

ВОСТОЧНАЯ ГУТА ( Сирия ), 9 апр — РИА Новости . Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии организовал доставку почти 8,5 тонны гуманитарной помощи жителям Восточной Гуты, сообщил журналистам начальник ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко

"ЦПВС России провел гуманитарную акцию, в ходе которой было выдано 8,45 тонны продовольствия — 1,5 тысячи продовольственных пакетов — местному населению, а также организован медосмотр населения силами военнослужащих МОСН ВС РФ", — сказал он.

Безопасность проведения гуманитарной акции обеспечивали сирийские военнослужащие и подразделение военной полиции ВС РФ.

По словам Евтушенко, 1 апреля в результате работы офицеров российского ЦПВС состоялось подписание соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий восьми населенных пунктов провинции Хама: Таксис, Зор-Эль-Тамаклия, Зор-Абу-Дарда, Зор-Эль-Ламан, Амара, Акшан, Машиях, Кабиха.

"Второго апреля в Таксис вошли подразделения ВС САР. Ремонтными бригадами из города Хама начались работы по восстановлению водо— и электроснабжения", — отметил генерал-майор. Работа по подписанию соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах продолжается.

Как добавил Евтушенко, участникам незаконных вооруженных формирований и местному населению рассылают смс-сообщения с телефоном горячей линии ЦПВС. Помимо этого, ведется вещание на открытых радиочастотах, а вертолеты ВВС Сирии сбрасывают информационные листовки. Так, 5 апреля в районах Изеддин, Дейр-Фур, Мазария-Назара, Аль-Кантара-Джунуби, Телль-Дмина, Шамклия было сброшено 180 тысяч листовок.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>