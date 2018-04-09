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Пентагон не подтвердил причастность к авиаудару по сирийской базе
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Пентагон не подтвердил причастность к авиаудару по сирийской базе 

ТАСС 49 минут назад
ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Пентагон в курсе сообщений о нанесенных по сирийской военной базе авиаударах, но не подтверждает свою причастность к атаке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в воскресенье официальный представитель ведомства Кристофер Шервуд.
"Мы знаем об этих сообщениях, нам нечего подтвердить", — отметил он, отвечая на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ предположения о причастности США к нанесению авиаудара.
Ранее Agence France-Presse сообщило о том, что по сирийской военной базе был нанесен удар ВВС.
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