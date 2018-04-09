Пентагон не подтвердил причастность к авиаудару по сирийской базе 

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Замглавы ФСБ: на север Афганистана из Сирии переместились 8 тыс. боевиков

МО РФ: "Джебхат ан-Нусра" и "Сирийская свободная армия" планируют химатаки в Сирии

Слуцкий: обвинения США в применении химоружия в Думе - провокация для новых ударов по САР