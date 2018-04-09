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Сирийская ПВО обороняет подвергшуюся ракетному удару авиабазу
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Сирийская ПВО обороняет подвергшуюся ракетному удару авиабазу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СИРИЙСКАЯ ПВО ВЕДЕТ ОБОРОНУ ПОДВЕРГШЕЙСЯ РАКЕТНОМУ УДАРУ АВИАБАЗЫ В ПРОВИНЦИИ ХОМС — САНА
РИА НОВОСТИ
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