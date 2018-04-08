Вашингтон призвал Москву работать над предотвращением химатак в Сирии

США призвали Россию вместе работать над прекращением химатак в Сирии , вместе с тем снова обвинив РФ в поддержке Дамаска

«Соединенные штаты призывают Россию прекратить свою безусловную поддержку (властей Сирии) и работать с международным сообществом над предотвращением дальнейших варварских химатак», — сказала она.

Накануне в Госдепе заявили о том, что им с 7 апреля поступают сообщения о возможном нападении с применением химоружия возле больницы в сирийской Думе . По данным американского ведомства, в результате не менее 40 человек погибли. При этом Госдеп ссылается на сообщения от «групп медперсонала на местах».

По словам Науэрт, Вашингтон пристально следит за обстановкой в Думе. Если данные США подтвердятся, международное сообщество должно немедленно ответить на это, подчеркнула она.

«Режим Асада и поддерживающие его должны быть привлечены к ответственности, а любые дальнейшие нападения немедленно предотвратить. Россия со своей твердой поддержкой режима в конечном счете ответственна за эти жестокие нападения», — заключила Науэрт.