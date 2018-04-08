Вашингтон призвал Москву работать над предотвращением химатак в Сирии 

США призвали Россию вместе работать над прекращением химатак в Сирии, вместе с тем снова обвинив РФ в поддержке Дамаска.
Соответствующее заявление сделала официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт, уточняет РИА Новости.
«Соединенные штаты призывают Россию прекратить свою безусловную поддержку (властей Сирии) и работать с международным сообществом над предотвращением дальнейших варварских химатак», — сказала она.
Накануне в Госдепе заявили о том, что им с 7 апреля поступают сообщения о возможном нападении с применением химоружия возле больницы в сирийской Думе. По данным американского ведомства, в результате не менее 40 человек погибли. При этом Госдеп ссылается на сообщения от «групп медперсонала на местах».
По словам Науэрт, Вашингтон пристально следит за обстановкой в Думе. Если данные США подтвердятся, международное сообщество должно немедленно ответить на это, подчеркнула она.
«Режим Асада и поддерживающие его должны быть привлечены к ответственности, а любые дальнейшие нападения немедленно предотвратить. Россия со своей твердой поддержкой режима в конечном счете ответственна за эти жестокие нападения», — заключила Науэрт.
Дамаск и Москва отвергают любые обвинения, связанные с применением химоружия. Сирийские власти считают, что к этому причастны террористы. Россия также не раз выступала за расследование всех эпизодов и наказание виновных.