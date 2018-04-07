Под Дамаском четыре человека погибли в результате обстрела боевиков

Ранее источник в полиции сообщил РИА Новости о двух погибших и 15 раненых в результате ракетного обстрела боевиков группировки «Джейш аль-Ислам»*.

"Четверо погибли и 22 пострадали в результате ракетного обстрела террористов «Джейш аль-Ислам»* по жилым районам в Дамаске", — сообщил источник.

Ранее стало известно, что террористы, нарушив договоренности с сирийской армией, достигнутые при посредничестве РФ , открыли огонь из минометов по гуманитарному коридору в поселении Мухайам аль-Вафедин и по кварталу Дахия аль-Асад на окраине сирийской столице.

Самолеты сирийской авиации в ответ нанесли ряд авиаударов по позициям «Джейш аль-Ислам»* в Думе , уничтожив огневые позиции террористов, откуда велся огонь по Дамаску.

* Террористическая организация, запрещенная в России.