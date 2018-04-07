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Под Дамаском четыре человека погибли в результате обстрела боевиков
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Под Дамаском четыре человека погибли в результате обстрела боевиков 

РИА Новости 7 апреля 2018
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Четыре человека погибли и 22 получили ранения в результате обстрела боевиков радикальной группировки "Джейш аль-Ислам"* по жилым районам Дамаска, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в полиции столицы.
Ранее источник в полиции сообщил РИА Новости о двух погибших и 15 раненых в результате ракетного обстрела боевиков группировки «Джейш аль-Ислам»*.
"Четверо погибли и 22 пострадали в результате ракетного обстрела террористов «Джейш аль-Ислам»* по жилым районам в Дамаске", — сообщил источник.
Ранее стало известно, что террористы, нарушив договоренности с сирийской армией, достигнутые при посредничестве РФ, открыли огонь из минометов по гуманитарному коридору в поселении Мухайам аль-Вафедин и по кварталу Дахия аль-Асад на окраине сирийской столице.
Самолеты сирийской авиации в ответ нанесли ряд авиаударов по позициям «Джейш аль-Ислам»* в Думе, уничтожив огневые позиции террористов, откуда велся огонь по Дамаску.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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