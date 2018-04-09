Главы МИД РФ и Таджикистана обсудили двустороннее сотрудничество и работу в рамках СНГ

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Таджикистана Сироджидин Аслов обсудили на переговорах в Москве актуальные вопросы двухсторонних отношений, в частности военно-техническое и культурно-гуманитарное взаимодействие, а также работу в рамках Содружества Независимых Государств. По итогам встречи стороны подписали программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2018 год.

На открытии переговоров глава МИД РФ заявил о том, что Россия будет оказывать поддержку председательству Таджикистана в СНГ в этом году и намерена координировать действия в других международных структурах. «Мы будем оказывать всяческое содействие выполнению Душанбе функций председателя СНГ и продолжим нашу тесную координацию во всех других международных структурах», — сказал Лавров, отметив взаимодействие стран в том числе по линии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Однако на итоговой пресс-конференции журналистов прежде всего интересовала реакция России на удар по сирийскому военному аэродрому Т-4. Часть заданных на пресс-конференции российскому министру вопросов касалась именно этой темы, тем более что ранее в МИД РФ предупреждали о тяжелых последствиях возможного военного вмешательства в ситуацию в Сирию извне.

Лавров указал на необходимость тщательно разобраться с произошедшим. «Конечно, надо разбираться, — подчеркнул он. — Сообщений много о том, кто летал, кто не летал».

"В Вашингтоне отрицали, что эти удары наносил кто-то из членов их коалиции, — добавил он. — Это лишний раз говорит о том, что в Сирии становится слишком опасно, там появились игроки, которых никто никуда не приглашал, которые сами себя туда пригласили".

По мнению главы МИД РФ, ситуация вокруг удара по сирийскому аэродрому может повлечь за собой очень опасное развитие событий. «Надеюсь, что это понимают, по крайней мере, военные — и американские, и тех стран, которые входят с США в одну коалицию», — добавил он.

Министр подчеркнул, что основанные на сомнительных свидетельствах «Белых касок» сообщения о применении химического оружия в Сирии не могут быть использованы в качестве оправдания для удара. Он добавил, что Россия выступает за расследование сообщений о химатаках, но против назначения виновных без каких-либо доказательств. «Когда это расследование основывается на необходимости прийти в заданную точку, а заданная точка — „это сделал Асад при поддержке Путина“, здесь серьезного разговора не получается», — отметил он.

Еще один вопрос, который особенно беспокоил журналистов, — это граница Афганистана и Таджикистана. По словам таджикского главы МИД, это самая сложная граница СНГ, поскольку на территории Афганистана активизировались террористы из "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), в северных провинциях усиливаются талибы

Аслова спросили о том, какие действия предпринимаются для противодействия боевикам. «Мы тесно сотрудничаем с соответствующими органами Афганистана, со странами ОДКБ. В рамках организации данные вопросы часто обсуждаются, есть конкретные решения глав государств от сентября 2013 года», — ответил министр. Он заверил, что на текущий момент у его страны «достаточно сил и средств для охраны границы».

Двустороннее взаимодействие

Лавров отметил, что Россия намерена помогать в модернизации и техническом переоснащении Вооруженных сил Таджикистана. «Подтвердили готовность продолжать оказывать таджикским друзьям содействие в модернизации и техническом переоснащении их вооруженных сил, — сказал российский министр. — [Окажем] содействие в наращивании потенциала государственной границы».

Стороны объявили о том, что в ближайшее время пройдет очередное заседание российско-таджикской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

На пресс-конференции глава МИД РФ обратил внимание на успешное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, в частности на высокую востребованность в Таджикистане российского образования. Было объявлено о том, что РФ и Таджикистан подпишут соглашение об открытии пяти новых школ с обучением на русском языке. «У нас общая оценка динамичного развития культурно-гуманитарных связей, успешно осуществляется проект направления российских учителей в школы Таджикистана. Таких школ уже семь, в самое ближайшее время будет подписано соглашение об открытии еще пяти таких школ с обучением на русском языке», — сказал российский министр.

Предстоящие конференции

Аслов пригласил Россию принять участие в конференции высокого уровня «Вода для устойчивого развития», которая пройдет в Душанбе 20-22 июня.