Ещё
«Красный полумесяц» не обнаружил следов химической атаки в Думе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Красный полумесяц» не обнаружил следов химической атаки в Думе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Специалисты арабского отделения гуманитарной организации «Красный полумесяц» не нашли следов использования отравляющих веществ в сирийском городе Дума. Об этом со ссылкой на представителя организации сообщает ТАСС.
Врач «Красного полумесяца» Сейф Альдин Хобиа сообщил, что за время его семилетней работы в центральной больнице Думы был один случай, когда у пострадавших выявили проблемы с дыхательными путями, но он не был связан с химической атакой.
"В январе этого года, нам привезли шесть больных с проблемами дыхательных путей. После медосмотра мы не нашли никаких проблем, никаких отравляющих веществ. Мы им сделали кислородную терапию и у нас не было никаких доказательств применения отравляющих веществ", — заявил доктор.
В конце этой недели в западных СМИ появилась информация о химической атаке с применением хлора в городе Дума в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп обвинил в инциденте власти Сирии.
В Минобороны РФ эти сообщения опровергли и предложили направить в Думу российских специалистов радиационной, химической и бактериологической защиты для сбора данных. Сенатор Константин Косачев заявил, что западные страны намеренно распространяют информацию о химической атаке, чтобы сорвать вывод боевиков из Думы и препятствовать продвижению войск правительства Сирии.
Российская Газета: последние новости
Косачев о "химатаке" в Сирии: США стремятся сорвать вывод боевиков из Думы В Германии признали опасность просителей убежища Патрушев: Ряд стран претендуют на роль прокуроров и судей мирового масштаба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров дал прогноз по будущему ЕС76
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН819
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1450
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность872
Волчкову в расцвете сил убил рак64
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение