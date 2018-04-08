«Красный полумесяц» не обнаружил следов химической атаки в Думе

Специалисты арабского отделения гуманитарной организации «Красный полумесяц» не нашли следов использования отравляющих веществ в сирийском городе Дума . Об этом со ссылкой на представителя организации сообщает ТАСС

Врач «Красного полумесяца» Сейф Альдин Хобиа сообщил, что за время его семилетней работы в центральной больнице Думы был один случай, когда у пострадавших выявили проблемы с дыхательными путями, но он не был связан с химической атакой.

"В январе этого года, нам привезли шесть больных с проблемами дыхательных путей. После медосмотра мы не нашли никаких проблем, никаких отравляющих веществ. Мы им сделали кислородную терапию и у нас не было никаких доказательств применения отравляющих веществ", — заявил доктор.

В конце этой недели в западных СМИ появилась информация о химической атаке с применением хлора в городе Дума в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп обвинил в инциденте власти Сирии