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Первые автобусы с боевиками покинули сирийскую Думу
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Первые автобусы с боевиками покинули сирийскую Думу
РИА Новости
39 минут назад
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. ПЕРВЫЕ АВТОБУСЫ С БОЕВИКАМИ
"ДЖЕЙШ АЛЬ-ИСЛАМ"
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Источник: две группы боевиков "Джейш аль-Ислам" собираются покинуть Думу
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