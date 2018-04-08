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Первые автобусы с боевиками покинули сирийскую Думу
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Первые автобусы с боевиками покинули сирийскую Думу 

РИА Новости 39 минут назад
РИА НОВОСТИ. ПЕРВЫЕ АВТОБУСЫ С БОЕВИКАМИ "ДЖЕЙШ АЛЬ-ИСЛАМ" И ЧЛЕНАМИ ИХ СЕМЕЙ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ СИРИЙСКОЙ ДУМЫ (ВОСТОЧНАЯ ГУТА) — МИНОБОРОНЫ РОССИИ
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Из сирийской Думы планируют вывести до восьми тысяч боевиков "Ответственность на России": США обеспокоены сообщениями о химатаке в Сирии Источник: две группы боевиков "Джейш аль-Ислам" собираются покинуть Думу
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