Лавров напомнил, что Россия предупреждала о готовящейся в Сирии провокации 

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Военные РФ заранее предупреждали о том, что в Сирии готовится серьезная провокация с использованием химоружия, чтобы обвинить в этом Дамаск, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы уже имели возможность комментировать происходящее, до того, как это происходящее стало реальностью. Наши военные, находящиеся в Сирийской Арабской республике, на «земле», так сказать, предупреждали не однократно, что готовится по всем признакам серьезная провокация. Об этом и сирийское правительство говорило. Серьезная провокация, направленная на то, чтобы опять обвинить Дамаск в применении химического отравляющего вещества против мирных граждан", — сказал он.
"Как мы и предупреждали, последовали сообщения с места событий из пригорода Дамаска в Восточной Гуте города Дума. Я уверен, что многие видели здесь эти кадры, когда детей, взрослых поливают обильно водой из ведер, причем делают это люди, которые никак и ничем не защищены от возможного воздействия того вещества, от которого пострадали те, кому они оказывают помощь. Это все очень напоминает кадры годичной давности, когда так называемые «Белые каски», которые доказали уже свою жульническую природу, без каких-либо специальных средств защиты работали с воронкой, которая, по утверждению этих же «Белых касок», образовалась в результате сбрасывания бомбы с зарином", — добавил Лавров.
Организация «Белые каски» заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же «белые каски» создают постановочные видео, нанося грим «пострадавшим», диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых «спасатели» были засняты с оружием и в военной форме. А президент Сирии Башар Асад заявил, что члены организации «Белые каски» на самом деле являются сторонниками террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России).