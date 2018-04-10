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США настаивают на расследовании предполагаемого применения химоружия в САР
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США настаивают на расследовании предполагаемого применения химоружия в САР
РИА Новости
54 минуты назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
США
настаивают на предоставлении доступа экспертам к месту предполагаемого инцидента с применением химоружия в
Сирии
, проведении расследования — Хейли
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