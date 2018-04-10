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США настаивают на расследовании предполагаемого применения химоружия в САР
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США настаивают на расследовании предполагаемого применения химоружия в САР 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
США настаивают на предоставлении доступа экспертам к месту предполагаемого инцидента с применением химоружия в Сирии, проведении расследования — Хейли
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