Председатель Кнессета Израиля встретился с делегацией КПК

Ю. Эдельштейн подчеркнул, что израильская сторона рассматривает развитие связей с Китаем в качестве важнейшего приоритета в своих отношениях с зарубежными странами. Блок «Ликуд» намерен и дальше усиливать контакты с КПК, твердо верит в то, что израильско-китайское сотрудничество будет нести благо двум странам и народам двух стран, сказал он.

Ли Цзюнь, со своей стороны, отметил, что КПК намерена укреплять дружеские связи со всеми политическими партиями Израиля, активно содействовать поступательному развитию отношений инновационного всеобъемлющего партнерства между двумя странами. —0—