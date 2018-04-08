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Председатель Кнессета Израиля встретился с делегацией КПК
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Председатель Кнессета Израиля встретился с делегацией КПК 

ИА Синьхуа 1 час назад
Иерусалим, 8 апреля /Синьхуа/ — Председатель Кнессета /парламента/ Израиля Юлий Эдельштейн сегодня в Тель-Авиве встретился с делегацией КПК, возглавляемой заместителем заведующего Отделом международных связей ЦК КПК Ли Цзюнем.
Ю. Эдельштейн подчеркнул, что израильская сторона рассматривает развитие связей с Китаем в качестве важнейшего приоритета в своих отношениях с зарубежными странами. Блок «Ликуд» намерен и дальше усиливать контакты с КПК, твердо верит в то, что израильско-китайское сотрудничество будет нести благо двум странам и народам двух стран, сказал он.
Ли Цзюнь, со своей стороны, отметил, что КПК намерена укреплять дружеские связи со всеми политическими партиями Израиля, активно содействовать поступательному развитию отношений инновационного всеобъемлющего партнерства между двумя странами. —0—
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