Правительство Сирии поможет жителям освобожденных от террористов районов 

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Небензя обеспокоен решением СБ ООН по российской резолюции по Сирии

Асад и его семья по-прежнему находятся в Сирии, заявил источник

Китай сожалеет, что российская резолюция по Сирии не была принята в ООН